US Airstrike : US आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर सीरिया में ढेर किए 37 आतंकी, अमेरिका ने किया दावा

नई दिल्ली। सीरिया (Syria) में अमेरिका (America) ने हवाई हमला (Airstrike) किया। इसमें इस्लामिक स्टेट समूह (ISIS) और अल-कायदा (Al-Qaeda) से जुड़े 37 आतंकी मारे गए। अमेरिकी सेना (US Army) ने दावा किया कि आतंकियों के कई ठिकानों पर हमले किए गए।

यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command) के मुताबिक अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया (America Killed 37 Terrorists in North-Western Syria) पर हमला किया। इसमें अल-कायदा (Al-Qaeda) से जुड़े हुर्रस अल-दीन समूह (Hurras al-Din Group) के शीर्ष नेता और आठ अन्य को निशाना बनाया गया। इन आतंकियों पर सैन्य अभियानों की निगरानी का जिम्मा था। इसके साथ ही मध्य सीरिया (Central Syria) में आईएस (IS) के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया गया। इसमें 28 आतंकी मारे गए। इनमें चार सीरियाई नेता शामिल थे।

अमेरिकी सेना (US Army) के मुताबिक हवाई हमले के जरिये अमेरिकी हितों के साथ-साथ हमारे सहयोगियों और साझेदारों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की आईएसआईएस (ISIS) की तैयारी को ध्वस्त किया गया। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की सेना पूर्वोत्तर सीरिया (Syria) में अपने प्रमुख सहयोगियों कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (Syrian Democratic Forces) को सलाह और सहायता देती हैं।