US vs Houthi Rebels: लाल सागर में अमेरिका का बड़ा एक्शन, 12 हूती ड्रोन और पांच मिसाइल मार गिराए

US vs Houthi Rebels: लाल सागर में अमेरिका का बड़ा एक्शन, 12 हूती ड्रोन और पांच मिसाइल मार गिराए

US vs Houthi Rebels: हमास के खिलाफ लड़ाई में ईरान (Iran) समर्थित हूती विद्रोही (Houthi rebels) लगातार इजरायल को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिसमें हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर (The Red Sea) में इज़राइल के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका (US) ने इस आतंकी संगठन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने 12 हूती ड्रोन और पांच मिसाइलों को मार गिराया है।