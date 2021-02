ग्लेशियर हादसा: पीएम और गृहमंत्री ने CM त्रिवेंद्र सिंह को फोन कर जानी स्थिति, हर संभव मदद का आश्वासन Uttrakhand Trasdi The Prime Minister And The Home Minister Called The Cm Of Uttarakhand To Review The Situation