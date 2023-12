पिता संजय गांधी को याद करते हुए भावुक हुए वरुण गांधी, शेयर किया वीडियो

लखनऊ। भाजपा सांसद वरुण गांधी पिता संजय गांधी को याद करते हुए भावुक हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर वरुण गांधी ने एक भावुक पोस्ट यादकर उनको याद किया है। दरअसल, भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें संजय गांधी लोगों के बीच बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि, वह (संजय गांधी) असाधारण शक्ति, दूरदर्शिता और जीवटता वाले व्यक्ति थे।

My father died when he was 33. He was a man of extraordinary strength, vision and vitality.

Today, on what would have been his 77th birth anniversary, I salute his commitment to our motherland, and his unwavering dedication and relentless efforts to make India the nation of our… pic.twitter.com/zrOst27aLA

— Varun Gandhi (@varungandhi80) December 14, 2023