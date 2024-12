VASTU TIPS FOR THE NEW YEAR : नए साल में आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए करें ये उपाय, इस दिशा में रखें घर की तिजोरी

VASTU TIPS FOR THE NEW YEAR : साल 2024 के विदा होने का समय आ गया है। नये साल 2025 के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नया साल तरक्की और सफलताओं से भरा हुआ हो इसके लिए वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताये गए है। वास्तु नियमों के मुताबिक घरों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही सुख समृद्धि के लिए घर में इन चीजों को अवश्य रखें। आइये जानते है।

इस दिशा में रखें घर की तिजोरी

घर की तिजोरी को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर की दिशा में रखें, क्योंकि ईशान कोण भगवान कुबेर और लक्ष्मी माता का दिशा माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि घर में धन की कमी न हो तो वास्तु शास्त्र के मुताबिक अपने घर की तिजोरी को इस दिशा में जरूर रखें।

अनावश्यक चीजों को बाहर कर दें

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में खराब घड़ी, टूटे-फूटे सामान, कबाड़ और अनावश्यक चीजें घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, ऐसे में नए वर्ष से पहले ही घर में रखें इन चीजों को जरूर बाहर कर दें। जिससे वर्ष 2025 खुशियों से भरपूर रहे।

घर में लगाएं तुलसी का पौधा

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एक पौधा अवश्य ही अपने घर में लगाएं।

श्री महालक्ष्मी यंत्र को करें स्थापित

नए साल आने से पहले ही घर में श्री महालक्ष्मी यंत्र को जरूर स्थापित कर दें। मान्यता है कि श्री महालक्ष्मी यंत्र से घर में धन की कमी नहीं होती है।

नमक युक्त पानी से लगाएं घरों में पोछा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर घर में पोछा लगाते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए घर के सभी कोनों में शाम को थोड़ा-थोड़ा नमक रख दे और अगले दिन सुबह उसे घर से बाहर फेंक दें।