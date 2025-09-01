  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. Venice Festival Ronaldo : वेनिस फेस्टिवल में Georgina Rodríguez ने रोनाल्डो से 30 कैरेट की विशाल अंगूठी लेकर सबको चौंका दिया

Venice Festival Ronaldo : वेनिस फेस्टिवल में Georgina Rodríguez ने रोनाल्डो से 30 कैरेट की विशाल अंगूठी लेकर सबको चौंका दिया

महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिग्ज़ ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी विशाल सगाई की अंगूठी दिखाते हुए एक बयान दिया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Venice Festival Ronaldo :  महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिग्ज़ ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी विशाल सगाई की अंगूठी दिखाते हुए एक बयान दिया। फुटबॉल की यह महिला खिलाड़ी न केवल अपनी चमकदार रॉक बैंड लेकर आई, बल्कि एक शानदार रेड कार्पेट लुक में भी सुर्खियों में छाई रही।

पढ़ें :- कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

सितारों से सजे इस जश्न के बीच 31 वर्षीय अभिनेत्री बेहद आकर्षक लुक में नजर आईं, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रोड्रिग्ज़ की ड्रेस में रॉबर्टो कैवल्ली द्वारा विशेष रूप से निर्मित एक पूर्णतः काले रंग का परिधान शामिल था। मॉडल ने अपनी 30 कैरेट की हीरे की अंगूठी को दिखाया, जिससे भीड़ चकित और मंत्रमुग्ध हो गई।

इसकी कीमत 30 लाख डॉलर से लेकर 50 लाख डॉलर तक हो सकती है। आखिरकार, कई मूल्यांकनकर्ताओं ने इसे 30 कैरेट से ज़्यादा और 30 लाख डॉलर की कीमत वाला मान लिया। 31 अगस्त को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर प्रतिष्ठित वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियों के साथ पहुंचीं, लेकिन उनकी सबसे नई अंगूठी सबसे ज़्यादा चमकी।

 

 

पढ़ें :- Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी है कितनी नेटवर्थ: इनकी दौलत सबसे कम

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Venice Festival Ronaldo : वेनिस फेस्टिवल में Georgina Rodríguez ने रोनाल्डो से 30 कैरेट की विशाल अंगूठी लेकर सबको चौंका दिया

Venice Festival Ronaldo : वेनिस फेस्टिवल में Georgina Rodríguez ने रोनाल्डो से...

कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी है कितनी नेटवर्थ: इनकी दौलत सबसे कम

Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी...

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के Abhishek Bajaj की खुली पोल, वायरल तस्वीर ने एक्टर की खोली पोल

Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 के Abhishek Bajaj की खुली पोल, वायरल...

Rekha Husband Sucide : ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी…’ जब रेखा ने पति की सुसाइड पर कही ये बड़ी बात

Rekha Husband Sucide : ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी…’ जब...

25000 फैंस के सामने Emotional हुए Samay Raina, बोले- बहुत प्यार करता हूं

25000 फैंस के सामने Emotional हुए Samay Raina, बोले- बहुत प्यार करता...