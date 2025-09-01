Venice Festival Ronaldo : वेनिस फेस्टिवल में Georgina Rodríguez ने रोनाल्डो से 30 कैरेट की विशाल अंगूठी लेकर सबको चौंका दिया

महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिग्ज़ ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी विशाल सगाई की अंगूठी दिखाते हुए एक बयान दिया।
Venice Festival Ronaldo : महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिग्ज़ ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी विशाल सगाई की अंगूठी दिखाते हुए एक बयान दिया। फुटबॉल की यह महिला खिलाड़ी न केवल अपनी चमकदार रॉक बैंड लेकर आई, बल्कि एक शानदार रेड कार्पेट लुक में भी सुर्खियों में छाई रही।
सितारों से सजे इस जश्न के बीच 31 वर्षीय अभिनेत्री बेहद आकर्षक लुक में नजर आईं, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। रोड्रिग्ज़ की ड्रेस में रॉबर्टो कैवल्ली द्वारा विशेष रूप से निर्मित एक पूर्णतः काले रंग का परिधान शामिल था। मॉडल ने अपनी 30 कैरेट की हीरे की अंगूठी को दिखाया, जिससे भीड़ चकित और मंत्रमुग्ध हो गई।
इसकी कीमत 30 लाख डॉलर से लेकर 50 लाख डॉलर तक हो सकती है। आखिरकार, कई मूल्यांकनकर्ताओं ने इसे 30 कैरेट से ज़्यादा और 30 लाख डॉलर की कीमत वाला मान लिया। 31 अगस्त को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मंगेतर प्रतिष्ठित वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियों के साथ पहुंचीं, लेकिन उनकी सबसे नई अंगूठी सबसे ज़्यादा चमकी।