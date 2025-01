Video- वैष्णो माता की भक्ति में मग्न हुए फारूक अब्दुल्ला! धार्मिक कार्यक्रम में गाया- ‘तूने मुझे बुलाया शेरावालिये’

Farooq Abdullah sang- ‘Tune Mujhe Bulaya Sherawaliye’: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कांफ्रेंस (NC) के नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) एक बार फिर सुर्खियों में है। जिसकी वजह उनका तेजी से वायरल होता एक वीडियो है। इस वीडियो में फारूक अब्दुल्ला मशहूर भजन ‘तूने मुझे बुलाया शेरावालिये’ की पंक्ति गाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, नेशनल कांफ्रेंस (NC) के नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने कटरा ने गुरुवार को कटरा के रियासी जिले का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सीएम माता वैष्णो देवी यात्रा के बेस कैंप में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं, जब सिंगर ने फारूक अब्दुल्ला को माइक सौंपा तो उन्होंने ‘तूने मुझे बुलाया शेरावालिये, मैं आया-मैं आया शेरावालिये’ के बोल पर भजन गाया।फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह माता वैष्णो देवी की भक्ति में रंगे मग्न नजर आए। उन्होंने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी।

Katra | National Conference leader Farooq Abdullah was seen singing the bhajan 'Tune Mujhe Bulaya Sherawaliye' in Katra pic.twitter.com/PvOkLPWEv6

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) January 24, 2025