Video- पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया और अब प्रशंसकों ने गाली-गलौज कर किया विराट का अपमान, फिर टूटा किंग कोहली के सब्र का बांध

मेलबर्न: बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच (Boxing Day Test Match) के पहले दिन सैम कोंस्टास जब अपने डेब्यू मैच में एक तूफानी पारी खेल रहे थे तो उसी समय विराट कोहली (Virat Kohli) का कंधा सैम कोंस्टास को लगा। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें भी हुईं। इसके लिए आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट भी उनको दिया।

दिनभर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया (Australian Media) जेंटलमेंस गेम की दुहाई दे रहा था। टीम के फैंस और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने विराट कोहली की आलोचना की। 24 घंटे पहले जो ऑस्ट्रेलिया जेंटलमेंस गेम की दुहाई देने वाली ऑस्ट्रेलियाई मीडिया शुक्रवार को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच (Boxing Day Test Match) की सुबह विराट की सबसे बड़ी आलोचक बनी। यहां तक कि विराट को clown kohli यानी जोकर कोहली करार दिया। एक अन्य मीडिया हाउस ने क्राईबेबी का दर्जा भारतीय दिग्गज खिलाड़ी को दे दिया।

ऑस्ट्रेलियाई अखबार ‘द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन’ ने पूर्व भारतीय कप्तान को बुरी तरह से अपमानित करते हुए शीर्षक दिया – ‘जोकर कोहली।’ लेख में कोहली की हरकत पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए लिखा गया है, “भारतीय ‘सूक’ की युवा खिलाड़ी के स्वप्निल टेस्ट पदार्पण में दयनीय टक्कर के लिए आलोचना। आपको बता दें तस्मानियाई क्षेत्र में ‘सूक’ का मतलब कायर व्यक्ति होता है, खास तौर पर युवा या रोने वाला बच्चा।

Ravi Shastri 🗣️ "I wish our country would stand up for our players in situations like this in a bigger way. Simply because Australia hasn’t won here in 14–15 years. So, when they get to go berserk, they will go berserk" #ViratKohli𓃵 #INDvsAUS pic.twitter.com/SMRNJxTTlJ

— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 27, 2024