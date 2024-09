मणिपुर की 13 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम ने वीडियो शेयर कर सूबे के भयावह मंजर को किया बयां

इंफाल। मणिपुर (Manipur) की 13 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) ने मंगलवार को अपने एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा कि राज्य की पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी और कई घायल हो गए हैं। लिसिप्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) ने कहा कि छात्रों ने मणिपुर के प्रमुख केंद्रीय स्थल- ख्वाइरामबंद मदर्स मार्केट (Khwairamband Mothers Market) पर कब्जा कर लिया है। छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से कुकी उग्रवादियों (Kuki Militants) के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने इस सप्ताह मणिपुर में मैतेई लोगों को मारने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले (Ballistic Missiles & Drone Strikes) किए थे।

Latest updates from #Manipur : Police started firing to students protestors & many injured. Students occupied prominent central landmark of Manipur- Khwairamband Mothers market. Students are demanding PM @narendramodi action against Kuki Militants who fired Ballistic missiles &… pic.twitter.com/bigCIWmOKQ

बहादुर महिला को सलाम, वह पुलिस और सेना से कह रही है कि वे निर्दोष छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बजाय उसे अपनी सारी गोलियां मार दें

लिसिप्रिया कंगुजम (Licypriya Kangujam) ने वीडियो शेयर कर लिखा कि मणिपुर की इस बहादुर महिला को सलाम। वह पुलिस और सेना से कह रही है कि वे निर्दोष छात्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बजाय उसे अपनी सारी गोलियां मार दें। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरे, गूंगे और अंधे कलाकार हैं।

#ManipurUpdates #HappeningNow: Salute this brave lady of Manipur. She is asking police & armies to shoot her with all their bullets instead of shooting to innocent students protestors. Still @narendramodi is deaf, dumb & blind artists. pic.twitter.com/GhhlcXIRMd

— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) September 10, 2024