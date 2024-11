Video-‘मेक इन इंडिया’ का बजा दुनिया में डंका, सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में की सफलतापूर्वक फायरिंग

नई दिल्ली। भारतीय सेना (Indian Army) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रचंड हेलीकॉप्टर (Prachand Light Combat Helicopter) की हाई एल्टीट्यूड (ऊंचाई वाले इलाकों में) क्षेत्र में फायरिंग का सफल परीक्षण किया। यह सरकार के मेक इन इंडिया (Make In India) और आत्मनिर्भर भारत (AtmaNirbhar Bharat) अभियान के लिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर (Prachand Helicopter) का निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय सेना (Indian Army) ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी साझा किया और बताया कि इससे भारतीय सेना (Indian Army) की युद्ध की तैयारियां भी मजबूत होंगी।

historic milestone, the Indian Army’s Prachand Light Combat Helicopter successfully conducted high-altitude firing…This achievement highlights the strength of Make In India and the spirit of AtmaNirbhar Bharat: Indian Army

