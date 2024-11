Video : पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का भड़काऊ बयान, बोले- एहसान मानिए हमने जिन्ना को ठुकराया, ‘लाहौर नहीं, लखनऊ तक होता पाकिस्तान बॉर्डर’

नई दिल्ली। वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के विरोध में बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने नेहरू और गांधी को माना है, यदि मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) की मान लिया होता तो आज पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर नहीं, लखनऊ तक होता। हुकूमत को हमारा एहसान मानना चाहिए।

वक्फ संसोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के विरोध में दिल्ली में बुलाई गई बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारी और बुद्धिजीवी शामिल हुए थे। बैठक में तकरीरें या कहें भाषण हो रहे थे, जिसमें डर दिखाया जा रहा था कि वक्फ संशोधन बिल के आने से मुसलमानों की जमींनें छिन जाएंगी। इसी बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने एक विवादित बयान दे दिया है।

We rejected Mohammad Ali Jinnah and accepted Nehru, Gandhi and Azad as our leaders. If all of us Muslims had gone with Jinnah, Pakistan would have been built till Lucknow and not Lahore: Mohammad Adeeb (Former MP)#Break pic.twitter.com/2kW4PIGRpj

— Vashim Lahori 🇮🇳 (@i_am_vashim) November 11, 2024