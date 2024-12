Video-राहुल गांधी ने वीडियो शेयर मोदी सरकार को घेरा, लिखा-यह एक ख़ास और पुराना रिश्ता है

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को एक वीडियो पोस्ट केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर गौतम अडानी (Gautam Adani) मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा कि यह एक ख़ास और पुराना रिश्ता है! लिखा मोदी अडानी एक हैं (Modi Adani Ek Hai)।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत विपक्षी सांसदों ने सोमवार को अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर (Congress leader Manikam Tagore) और सप्तगिरि शंकर उलाका पीएम मोदी और अडानी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अडानी (Chairman Gautam Adani) के चेहरे वाले मुखौटे पहने नजर आए।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने टैगोर और उलाका की मास्क पहने हुए तस्वीरें खींचीं और उनसे उनके (मोदी और अडानी) “रिश्ते” के बारे में भी पूछा। कांग्रेस सांसद के सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने पीएम मोदी और अडानी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हमारे बीच सालों से रिश्ता है। जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने उनसे पूछा कि उनके कारण संसद की कार्यवाही क्यों रुकी, तो सांसदों ने जवाब दिया कि वह आज गायब हैं। अमित भाई (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) आज सदन में नहीं आए। अडानी की भूमिका निभाने वाले सांसद ने प्रधानमंत्री का मुखौटा पहने अपने सहयोगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं जो भी कहता हूं, वह करता है।

तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) और समाजवादी पार्टी के सदस्य विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) की सांसद सुप्रिया सुले (MP Supriya Sule) भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद नहीं थीं। टीएमसी (TMC) के विपक्षी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने के बारे में बोलते हुए।

फेसबुक पर राहुल गांधी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा कि मोदी जी संसद में आओ, अडानी पर जांच से मत घबराओ। कांग्रेस और उसके भारतीय ब्लॉक सहयोगी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अभियोग पर चर्चा करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

अडानी समूह ने आरोपों से किया इनकार

हालांकि, अडानी समूह ने अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (US Securities and Exchange Commission) द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। बयान में कहा गया है। अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (US Securities and Exchange Commission) द्वारा अडानी ग्रीन (Adani Green) के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका खंडन किया गया है।