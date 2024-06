Video : राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ली शपथ, मार्शल से मिलाया हाथ

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और रायबरेली लोकसभा सीट (Rae Bareli Lok Sabha Seat) से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को संसद में शपथ ग्रहण की। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद चेयर के पीछे खड़े मार्शल से भी हाथ मिलाया। शपथ ग्रहण के दौरान राहुल गांधी ने जय हिंद(Jai Hind) , जय संविधान (Jai Samvidhaan) का नारा लगाया।

To protect the Constitution is the duty of every patriotic Indian.

We will fulfill this duty in full measure. pic.twitter.com/8O1JA24cBa

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 25, 2024