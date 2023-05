VIDEO: मुंबई की सड़कों पर ऑटो में सफर करती दिखी शहनाज गिल, वायरल हुआ वीडियो

मुंबई : बिग बॉस 13 से फेम पाने वालीं एक्ट्रेस हाल ही में मुंबई के ऑटो में सफर करती देखी गईं. खास बात ये रही कि शहनाज के साथ इस दौरान उनकी मॉम भी दिखीं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे अब इतनी बड़ी स्टार होकर भी पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं.

वहीं कुछ लोग कहते दिखे शहनाज अपनी लग्जरी कार छोड़ कर मुंबई के ऑटो में यात्रा कर रही हैं. शहनाज वीडियो में ब्लैक कलर का टॉप पहने ओपन हेयर स्टाइल किए नजर आ रही हैं.

she is randomly traveling in auto with her mom 😭💀. #ShehnaazGill pic.twitter.com/6xSaRtJ9yq

— 🌙 (@gillisluvv) May 5, 2023