VIDEO: रेलवे ट्रैक पर गिरी क्रेन से टकराई ट्रेन, सड़क पर गिरा भारी मलबा; कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा

VIDEO: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर गिरी क्रेन से टकराती दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि क्रेन का मलबा बिखरकर नीचे सड़क पर जा गिरता है। जिस समय यह मलबा सड़क पर गिरा, वहां वाहन गुजर रहे थे और पैदल यात्री भी मौजूद थे। ऐसे में यह हादसा किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना ब्राजील के साओ पाउलो शहर की बताई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस वीडियो में हादसे का भयावह मंजर नजर आता है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि भारी मशीन का मलबा सड़क पर गिरने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था।

वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर क्रेन गिरी हुई है। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन उससे टकरा जाती है। टक्कर के बाद क्रेन के हिस्से टूटकर बिखर जाते हैं और उनका मलबा नीचे सड़क की ओर गिरता दिखाई देता है। सड़क पर मौजूद वाहनों और लोगों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी।

रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसे में क्रेन ऑपरेटर घायल हुआ है। हालांकि, उसकी चोटों की गंभीरता और ट्रेन में सवार यात्रियों या सड़क पर मौजूद अन्य लोगों को हुए संभावित नुकसान के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी साफ नहीं हो पाया है कि क्रेन रेलवे ट्रैक पर कैसे गिरी और हादसे की असल वजह क्या थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास भारी मशीनों के इस्तेमाल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि, यह खबर सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हादसे से जुड़ी सभी जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।