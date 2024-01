Video : जापान में इशिकावा प्रांत के वाजिमा बंदरगाह पर 1.2 मीटर की सुनामी की लहरें टकराई,लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा

Tsunami waves : नए साल के पहले दिन जापान से एक चिंता करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए। इससे देश के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, यह भी जानकारी सामने आई है कि इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकरा गई है। फिलहाल, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं।

इस बीच, जापान ने इशिकावा, निगाता और तोयामा, नागानो प्रान्तों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। वहीं, सोशल मीडिया पर तोयामा शहर में आई सुनामी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वीडियो अभी की है या पहले कभी की। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, इशिकावा प्रांत के वाजिमा बंदरगाह पर 1.2 मीटर की ऊंचाई तक ऊंची लहरें देखी गईं।

Breaking News:#Japan has been hit with massive 7.6 EARTHQUAKE !

Evacuations orders and tsunami warnings have been issued.#earthquake #Japan #Tsunami #Sismo #ซีนุนิวเคานต์ดาวน์ไอคอนสยาม pic.twitter.com/MN3dgCcRsy

— Zeeshan Ahmed (@iamzeeshan1503) January 1, 2024