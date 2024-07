Video: टीम इंडिया और पीएम मोदी के बीच बातचीत का वीडियो आया सामने, जानिए क्या-क्या हुई बातचीत

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप जीतने के बाद गुरुवार को टीम इंडिया देश लौटी थी। देश में वापसी आने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। अब प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके अनुभव पूछे। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी अपना अनुभव बताया।

पीएम मोदी ने टीम इंडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह और उत्सव से भर दिया है। देशवासियों की सारी आशाओं और अपेक्षाओं को आपने जीत दी है। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। साथ ही कहा, आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूं। लेकिन इस बार हमारी टीम फाइनल खेल रही थी तो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था काम में। आपलोगों ने शानदार टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, टैलेंट को भी दिखाया और आपमें धैर्य नजर आ रहा था। मैंने देखा कि आपमें धैर्या था, हड़बड़ी नहीं थी। आपलोग आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई।

Our World T20 🏏 Champions enthralled everyone with their outstanding performances. Had a wonderful conversation with them. Do watch! https://t.co/1UPGbCmx6F

— Narendra Modi (@narendramodi) July 5, 2024