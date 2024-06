Video Viral : अमित शाह ने पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को दी ‘सार्वजनिक’ चेतावनी, क्या हो सकता है कारण ?

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) कथित तौर पर नाराज नजर आए। बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वह पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन (Former Governor Tamilisai Soundararajan) को ‘चेतावनी’ देते नजर आ रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से या तमिलिसाई सौंदरराजन (Tamilisai Soundararajan) ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

तमिलिसाई सौंदरराजन (Tamilisai Soundararajan) ने भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शाह और उनके बीच हुई बातचीत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात है कि यह ऐसे समय पर सामने आया है, जब सौंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई (Tamil Nadu state chief K Annamalai) के समर्थकों के बीच खींचतान की खबरें हैं।

That looks like a strong admonishment from Amit shah ji to Tamilisai akka . But what could be the reason for this “public” warning ? Unwarranted public comments ? pic.twitter.com/AExfbjak95

— karthik gopinath (@karthikgnath) June 12, 2024