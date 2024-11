Video-अस्पताल जाते समय महिला ने कार में साढ़े चार किलो के बच्चे को दिया जन्म, साहसी क्षण कैमरे में कैद

नई दिल्ली। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं। जो मीडिया में चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसमें एक महिला ने फैमिली कार में 4.5 किलोग्राम (10 पाउंड) के बच्चे को जन्म दिया, जबकि उसका पति प्रसव केंद्र तक पहुंचने के लिए ड्राइव कर रहा था।

बता दें कि दंपति अस्पताल जा रहे थे जब महिला का वाटर बैग अचानक से टूट गया, जिससे वह घबरा गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बच्चा उनकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था। अस्पताल पहुंचने का समय न होने के कारण, उसके पति ने शांत रहने और तेज़ी से लेकिन सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाने की कोशिश की, इस दौरान अपनी पत्नी को दिलासा देते रहे क्योंकि उसे तीव्र प्रसव पीड़ा हो रही थी।

Lovely Mom delivers 10 lb. baby by herself while riding in the car to the hospital.

It's really an Amazing experience. pic.twitter.com/xOiorq1rHm

— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) November 12, 2024