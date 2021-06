विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की करोड़ों की जब्त संपत्ति ईडी ने बैंकों को सौंपी

नई दिल्ली। भारत में बीते दिनों हुए बैंकिंग घोटालों के मामलों में मोदी सरकार एक्शन का असर अब दिखने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी द्वारा धोखाधड़ी के कारण घाटा झेलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.5 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति हस्तांतरित की है।

ED not only attached/ seized assets worth of Rs. 18,170.02 crore (80.45% of total loss to banks) in case of Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi under the PMLA but also transferred a part of attached/ seized assets of Rs. 9371.17 Crore to the PSBs and

Central Government.

— ED (@dir_ed) June 23, 2021