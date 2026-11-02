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  3. Viral : पीजीआई कर्मचारी महासंघ ने डायरेक्टर प्रो. आरके धीमान के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले-आप रिजाइन कर दीजिए,आपके भ्रष्ट कारनामों की कराएंगे जांच

Viral : पीजीआई कर्मचारी महासंघ ने डायरेक्टर प्रो. आरके धीमान के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले-आप रिजाइन कर दीजिए,आपके भ्रष्ट कारनामों की कराएंगे जांच

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ (SGPGIMS) कर्मचारी महासंघ ने सोमवर को निदेशक प्रो. आरके धीमान (Director Prof. RK Dhiman) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान निदेशक हाथ बांधे खड़े नजर आए। नाराज लोग बोले आप जैसे डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। आप रिजाइन कर दीजिए। भर्ती समेत दूसरी जांच करने की भी धमकी दी है।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ (SGPGIMS) कर्मचारी महासंघ ने सोमवर को निदेशक प्रो. आरके धीमान (Director Prof. RK Dhiman) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान निदेशक हाथ बांधे खड़े नजर आए। नाराज लोग बोले आप जैसे डायरेक्ट की जरूरत नहीं है। आप रिजाइन कर दीजिए। भर्ती समेत दूसरी जांच करने की भी धमकी दी है।

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आगामी 28 नवंबर की गवर्निंग बॉडी बैठक में धरना स्थल और अनुमति का एजेंडा लाने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। महासंघ ने इसे कर्मचारियों की आवाज दबाने और उत्पीड़न की कोशिश बताया है। निदेशक ने एजेंडे को गलत तरीके से लाए जाने की बात स्वीकार की, दुर्व्यवहार के मुद्दे पर खेद जताया है। VIP कल्चर, मानकीकरण और लंबित मांगों पर चर्चा निदेशक के आश्वासन के बाद घेराव खत्म हुआ।

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कर्मचारियों ने कहा कि आवाज उठाने पर रोक बर्दाश्त नहीं है। महासंघ के अध्यक्ष धर्मेश कुमार, महामंत्री सीमा शुक्ला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

 

 

 

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