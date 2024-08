Viral video: दुकान पर बुजुर्ग व्यक्ति लड़की के साथ करने लगा गंदी हरकतें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला वीडियो

सोशल मीडिया में बुजुर्ग व्यक्ति की गंदी हरकतें करते वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति पास खड़ी महिला के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के बिसौली का बताया जा रहा है। जहां बुजुर्ग व्यक्ति को एक भीड़-भाड़ वाली दुकान के अंदर एक अजनबी महिला के बाल सूंघते हुए देखा गया।

Incident from Uttar Pradesh Bisauli A old man h@rrassing a girl in Broad daylight pic.twitter.com/lxZiXTwJFG

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 31, 2024