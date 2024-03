Viral Video: मेट्रो में शख्स ने पकड़ा चोर, और फिर कर दी थप्पड़ों की बौछार

नई दिल्ली: ट्रेन से लेकर मेट्रो तक में चोरी के कई मामले सामने आते रहते हैं. लेकिन चूंकि मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना है तो चलते फिरते बहुत कुछ कैमरे में कैद हो जाता है. हाल में एक शख्स ने ऐसा ही कुछ अपने मोबाइल में कैप्चर किया और ये वायरल हो गया.

ताजा वीडियो दिल्ली मेट्रो का है जिसमें एक शख्स ने सहयात्री को अपने बैग से सामान चोरी करते पकड़ लिया. इसके बाद खचाखच भरी मेट्रो में शख्स, उस कथित चोर को बिना रुके तड़ातड़ थप्पड़ जड़ने लगा. वो उसे 10 से 11 थप्पड़ मारता है और सफाई देने का कोई मौका नहीं देता.

Kalesh b/w Two Guys inside Delhi metro over the guy was getting slapped was caught stealing

pic.twitter.com/ssGGolkYpq

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 22, 2024