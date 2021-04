Viral Video : नहीं मिली एंबुलेंस तो कोरोना पीड़ित महिला का बाइक पर शव ले गया परिवार

नई दिल्ली। देश में कोरोना का तांडव जारी है। इसके बीच न तो अस्पतालों में जगह है और न ही एंबुलेंस ही मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। उसका उदाहरण आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में देखने को मिला है। यहां एंबुलेंस न मिलने पर मजबूरन एक महिला के शव को परिवार वाले बाइक पर ले गए। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

At a time when fear of #COVIDSecondWave grips #Srikakulam dist, a family was forced to shift the body of a 50 yr old woman on a bike after their attempts to arrange #ambulance to take her back to their hamlet, failed on Monday. She was waiting for test results. @JanaSenaParty pic.twitter.com/5xeg1NUe4R

