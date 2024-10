Viral video: वास्को डी गामा साप्ताहिक एक्सप्रेस में सांप निकलने से हड़कंप, यात्री ने वीडियो शेयर कर की शिकायत

झारखंड से गोवा जा रही वास्को डी गामा साप्ताहिक एक्सप्रेस में एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के एसी 2-टियर कोच में सांप देख कर यात्री हैरान रह गए। ट्रेन में मौजूद यात्री ने इसका वीडियो बना लिया।

इस घटना का वीडियो एक यात्री द्वारा सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है, जिसमें सांप निचली बर्थ के पर्दे के पास रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेन में सवार एक यात्री अंकित कुमार सिन्हा, जिनके माता-पिता ट्रेन में थे, ने एक्स (ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग किया

Hi @IRCTCofficial @RailMinIndia Snake found in Train -17322 (Jasidih to Vasco De Gama) on berth on date of 21st Oct This complain is on behalf of my parents who are travelling in AC 2 Tier -(A2 31 , 33). Please take immediate action

I have attached Videos for reference. pic.twitter.com/h4Vbro8ZnN

— Ankit Kumar Sinha (@ankitkumar0168) October 21, 2024