Viral Video: कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना छात्र को पड़ा भारी, टीचर ने स्टेज से उतारा

Slogan of Jai Shri Ram during the program in college : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक छात्र स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहा है। इस बीच महिला अध्यापिका उस छात्र को डांटते हुए स्टेज से उतरने को कह देती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में कॉलेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एबीईएस कॉलेज गाजियाबाद के डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने वीडियो जारी करके बताया कि मेरे संज्ञान में कल एक वीडियो आया था। उस वीडियो के मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया।

कॉलेज प्रशासन की तरफ से कमेटी को 24 घंटे में अपना रिकमेंडेशन देने का निर्देश दिया गया था। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर दो फैकल्टी के आधार पर दो फैकल्टी मेंबर को कॉलेज से संस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि उनका व्यवहार उपयुक्त नहीं पाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ था। वीडियो गाजियाबाद के एबीईएस कॉलेज का था। कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र स्टेस से जय श्री राम का नारा लगाया। इतने में महिला टीचर ने उसे स्टेज से डांटते हुए नीचे उतार दिया।