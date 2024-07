KISS Video : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भरी सभा में महिला को KISS करने के लिए झुके, तभी बीच में आई पत्नी जिल...

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) हाल के दिनों में अपनी हरकतों की वजह से वह लगातार मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो कभी पैर लड़खड़ा जाते हैं। इस बार तो कांड होते-होते बचा है। जी हां, जो बाइडन का एक नया वीडियो सामने आया है। जो बाइडन (Joe Biden) एक महिला को किस करने ही वाले थे, मगर ऐन वक्त पर उनकी पत्नी जिल उन्हें फजीहत से बचा लेती हैं।

बता दें कि इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) किसी और महिला को किस करने के लिए झुक रहे हैं, तभी उनकी पत्नी जिल (Wife Jill) बीच में आकर उन्हें दूसरी तरफ मोड़ देती हैं। इस वीडियो में जो बाइडन (Joe Biden) नीले रंग की ड्रेस पहनी एक महिला से बातचीत करते दिख रहे हैं। यह वीडियो कब की है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

OMG Joe thought that woman was Jill.

She had to run and show him it wasn't her. Watch his face.

😳 pic.twitter.com/AJWqNNwlZd

