Viral Video: इंडिकेटर हुआ खराब तो शख्स ने स्कूटी पर बैठे बैठे किया इस निंजा टेक्निक का इस्तेमाल, वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Viral Video: सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ वीडियो बेहद मजेदार होते हैं, तो वहीं कुछ वीडियो को देखकर हंसी रोक पाना भी मुश्किल हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने स्कूटी का इंडिकेटर खराब होने पर ऐसी निंजा टेक्निक अपनाई है। जिसे देखने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी।

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रहा है। शख्स ने हेलमेट भी लगाया हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद उसे लेफ्ट मुड़ना था मगर उसका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। शख्स ने अपने लेफ्ट पैर को हवा में उठाकर ऊपर नीचे हिलाने लगा ताकि पीछे आ रहे शख्स को पता चल जाए कि उसने मुड़ना है।

When bike indicator is not working 😂 pic.twitter.com/xf8cW5Pmpm

— Moonlight🌙 (@Kairavii_Rajput) July 31, 2024