Virat and Anushka: शादी की पांचवीं सालगिरह पर ​कोहली ने पत्नी अनुष्का के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा स्पेशल मैसेज

Virat and Anushka: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और तूफानी बल्लेबाज विराट कोहली के शादी को पांच साल हो गए हैं। शादी की पांचवी सालगिरह पर उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए एक स्पेशल मैसेज लिखा है। बता दें कि, विराट कोहली की शादी आज के ही दिन यानी 2017 में 11 दिसंबर के दिन अनुष्का के साथ इटली में हुई थी।

5 years on a journey for eternity. How blessed Iam to find you , I love you with all my heart ❤️♾️❤️♾️❤️ pic.twitter.com/PISyxaDD6S

— Virat Kohli (@imVkohli) December 11, 2022