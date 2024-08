Virat Kohli: शिखर धवन के संन्यास पर भावुक हुए विराट कोहली; गब्बर को लेकर कही दिल छूने वाली बातें

Virat Kohli’s Reaction on Shikhar Dhawan Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार, 24 अगस्त को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान करके सभी को चौंका दिया। उनके इस फैसले पर फैंस के साथ-साथ क्रिकेट जगह की जानी-मानी हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में टीम स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने धवन के संन्यास पर एक भावुक पोस्ट लिखा है।

गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन के संन्यास के ऐलान के अगले दिन यानी आज विराट कोहली ने एक्स पोस्ट के जरिये अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोहली ने लिखा, “शिखर धवन अपने निडर डेब्यू से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर बनने तक, आपने हमें अनगिनत यादें दी हैं। खेल के प्रति आपका जुनून, आपकी खेल भावना और आपकी खास मुस्कान हमेशा याद आएगी, लेकिन आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। यादों, ना भूलने वाले प्रदर्शनों और हमेशा दिल से नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद। मैदान से बाहर, आपकी अगली पारी के लिए शुभकामनाएं गब्बर!”

Shikhar @SDhawan25 from your fearless debut to becoming one of India's most dependable openers, you've given us countless memories to cherish. Your passion for the game, your sportsmanship and your trademark smile will be missed, but your legacy lives on. Thank you for the… — Virat Kohli (@imVkohli) August 25, 2024

इससे पहले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लिखा , “शिखर धवन क्रिकेट का मैदान निश्चित रूप से आपकी चमक को याद करेगा। आपकी मुस्कान, आपकी शैली और खेल के प्रति आपका प्यार हमेशा प्रभावशाली रहा है। जैसे ही आप अपने क्रिकेट करियर के पन्ने पलटते हैं, जान लें कि आपकी विरासत प्रशंसकों और टीम साथियों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। आपको आगे जो भी आए उसमें सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं। मुस्कुराते रहो शिखर!”

The cricket field will surely miss your flamboyance, @SDhawan25. Your smile, your style, and your love for the game have always been infectious. As you turn the page on your cricketing career, know that your legacy is forever etched in the hearts of fans and teammates alike.… pic.twitter.com/TR3TvbAj8w — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 24, 2024

सूर्यकुमार यादव ने लिखा, “कितना अविश्वसनीय करियर है शिखर धवन पाजी! सच में गब्बर, मैदान के अंदर और बाहर… आपको अगले अध्यायों के लिए सभी शुभकामनाएं, यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि भविष्य में आपके लिए क्या होगा।”