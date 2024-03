Ram Mandir में 90 साल की उम्र में वैजयंती माला ने लिया राग सेवा में हिस्सा, वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी मशहूर दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंती माला (Vaijayanti Mala) ने 90 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। 90 वर्ष की आयु में उन्होंने ना केवल राम मंदिर के राग सेवा में हिस्सा (Participation in the Raag Seva of Ram Temple) लिया, बल्कि वहां भरतनाट्यम करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।