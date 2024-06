Watch Video: गेंदबाज ने खेल भावना दिखाते हुए जीता दिल; चोटिल बल्लेबाज को नहीं किया रन-आउट

Chris Wood Spirit Of Cricket: क्रिकेट में अक्सर खेल भावना का नज़ारा देखने को मिलता है, इसलिए इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ऐसा ही कुछ टी20 ब्लास्ट 2024 में देखने को मिला, जब गेंदबाज के पास मौका होने के बावजूद उसने चोटिल बल्लेबाज को रनआउट नहीं किया। गेंदबाज की इस दरियादिली और खेल भावना ने फैंस का दिल जीत लिया।

दरअसल, टी20 ब्लास्ट 2024 में हैम्पशायर और केंट के बीच मैच खेला जा रहा था। इस दौरान मैच की पहली पारी के आखिरी ओवर में हैम्पशायर के लिए क्रिस वुड गेंदबाजी कर रहे थे। तभी केंट के बल्लेबाज जॉय एविसन ने सामने की ओर ज़ोरदार शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से आयी नहीं और गेंद सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद मैथ्यू पार्किंसन को जा लगी, जो रन चुराने के लिए आधी क्रीज़ जा पहुंचे थे।

