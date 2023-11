Watch Video: शॉर्ट बॉल के सवाल पर श्रेयस अय्यर ने खोया आपा, पत्रकार को सुना दी खरी-खोटी

Shreyas Iyer on Short Ball: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने गुरुवार को श्रीलंका को 306 रनों के बड़े अंतर से हराया। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की इस जीत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बराबर योगदान दिया। जिसमें भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का नाम भी शामिल रहा। जिन्होंने 56 गेंदों में 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली। हालांकि, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर को एक पत्रकार ने शॉर्ट बॉल को उनकी कमजोरी बताया तो वह भड़क गए।

दरअसल, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ मैचों में शॉर्ट गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं, कई मौके पर आउट भी हुए हैं। इसी वजह से जब भी वह बल्लेबाजी करने आते हैं तो विपक्षी टीमें उनके खिलाफ शॉर्ट गेंदबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अय्यर ने अच्छे से टैकल किया और पुल लगाते हुए खूब रन बनाए। वहीं, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर से एक पत्रकार ने पूछा, ‘वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही शॉर्ट बॉल आपकी लिए प्रॉब्लम रही है, मगर आज हमने कई बढ़िया शॉट्स देखे। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए कैसी तैयारी करेंगे, हम सब जानते हैं कि शॉर्ट बॉल में वो कितना माहिर हैं।’

इस पर अय्यर ने प्रतिक्रिया देते हुआ कहा, ‘जब आप मेरे लिए प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है?’ फिर पत्रकार ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, ‘प्रॉब्लम नहीं मतलब ये आपको परेशान करती है।’ इस पर भारतीय बल्लेबाज ने कहा, ‘मुझे परेशान करती है? क्या आपने देखा है कि मैंने कितने पुल शॉट्स खेले हैं, जिसमें से कई बाउंड्री भी गए हैं। यदि आप गेंद को हिट करेंगे तो आप किसी भी तरीके से आउट हो सकते हैं।’

Shreyas Iyer lost his cool on question regarding short ball pic.twitter.com/Z5A8fng0YD

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) November 3, 2023