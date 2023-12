आप सांसद राघव चड्ढा के सदन में वापसी का रास्ता साफ, राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने निलंबन किया रद्द

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा (MP Raghav Chadha) के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee Cancels Suspension) की सोमवार को संसद में बैठक हुई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ (Chairman Jagdeep Dhankhar) ने चड्ढा को सदन में लौटने की अनुमति दे दी।

सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव (BJP MP GVL Narasimha Rao) द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आप सांसद राघव चड्ढा (AAP MP Raghav Chadha)का निलंबन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) ने आप सांसद के निलंबन की अवधि को पर्याप्त पाया।

My statement on the revocation of my suspension from Parliament today.

आपका बेटा आज से संसद में दोबारा आपकी सेवा में pic.twitter.com/869rRDBylj

