Weather Alert : दिल्ली-यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना, टूट सकता है राजधानी में 121 सालों का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने दिल्ली-यूपी, हरियाणा व राजस्थान में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) ने इन राज्यों में बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों (weather scientists) के मुताबिक दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। यह बारिश इस सप्ताह रुक-रुक कर होती रहेगी। इसके चलते मौसम विभाग की ओर से राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया गया है। मौसम विभाग (Meteorological Department) के ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली के अलावा हरियाणा व यूपी के कुछ इलाकों समेत राजस्थान के डीग में बारिश के आसार बन रहे हैं।

Hapur, Gulaoti, Siyana, Sikandrabad, Bulandshahar, Jahangirabad, Anupshahar, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Gabhana, Jattari, Atrauli, Khair, Aligarh, Nandgaon, Iglas, Barsana, Raya, Mathura (U.P.) Deeg (Rajasthan) during next 2 hours. pic.twitter.com/QHu3crl59e

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 22, 2021