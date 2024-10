Instagram Down : इंस्टाग्राम की सर्विस ठप, कई यूजर्स को हो रही परेशानी

Instagram Down: इंस्टाग्राम की सर्विस मंगलवार को अचानक डाउन हो गईं। इसके बाद बहुत से यूजर्स इसकी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएं। इस दौरान सोशल मीडिया और वेबसाइट्स आदि को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर कई लोगों ने रिपोर्ट की। सुबह 11:30 के आसपास इस आउटेज की शुरुआत हुई।

Downdetector पर करीब 1 हजार यूजर्स ने रिपोर्ट की और कुछ ही मिनट में यह संख्या 2 हजार के पास पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम (Instagram) को चलाने में परेशानी आ रही है। इसको लेकर X प्लेटफॉर्म पर Insatagram Down को लेकर कई लोगों ने पोस्ट शेयर भी किए।

Instagram एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म

Instagram एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। इस पर बहुत से यूजर्स फोटो और वीडियो आदि शेयर करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर Instagram Reels भी काफी पॉपुलर है। युवाओं में यह प्लेटफॉर्म काफी चर्चित है।Instagram और उसकी पेरेंट कंपनी Meta की तरफ से इस आउटेज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ मीम्स भी सामने आए, जहां लोगों ने इस आउटेज को लेकर पोस्ट किया है।

कई लोगों ने X प्लेटफॉर्म पर मोबाइल स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और बताया कि Insta पर Sorry, Something Went Wrong लिखा नजर आ रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने कुछ फोटो भी शेयर की हैं। यहां लोगों ने दिखाया कि Instagram के डाउन होने पर यूजर्स X प्लेटफॉर्म की तरफ भाग रहे हैं।