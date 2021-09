West Bengal : TMC नेता मुकुल रॉय का दावा, बीजेपी के 24 विधायक हमारे संपर्क में

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (west bengal assembly elections) में हार के बाद से भाजपा बंगाल में लगातार झटके-झटके लग रहे हैं। अब बीजेपी सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) में शामिल हो चुके हैं। इसी बीच अब टीएमसी (TMC) के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) के करीबी मुकुल रॉय (Mukul Roy) ने बड़ा खुलासा किया है। मुकुल रॉय ने दावा किया है कि उनके संपर्क में करीब 24 भाजपा (BJP)के विधायक हैं जो टीएमसी में आने को तैयार हैं। रॉय ने कहा कि ऐसे विधायकों और नेताओं की लंबी सूची है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं।

बता दें कि मुकुल रॉय (Mukul Roy) का यह बयान ऐसे वक्त में आया है। जब एक हफ्ते के भीतर तीन विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) का दामन थाम चुके हैं। कालियागंज से भाजपा विधायक सौमेन रॉय, बागदा से भाजपा विधायक विश्वजीत दास और विधायक तन्मय घोष भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हाल ही में भाजपा छोड़ टीएमसी में शामिल होने वाले तीनों विधायक मुकुल रॉय के काफी करीबी हैं। इसी साल जून में खुद मुकुल रॉय भाजपा (BJP) छोड़कर टीएमसी (TMC) में शामिल हुए थे। वह चार साल पहले टीएमसी से भाजपा (BJP) में गए थे। हालांकि, विधानसभा चुनाव (assembly elections) में भाजपा की हार के बाद उन्होंने फिर से घर वापसी का फैसला करते हुए ममता बनर्जी के साथ काम करने का एलान किया था।

भाजपा ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

लगातार भाजपा (BJP) एमएलए के टीएमसी (TMC) में शामिल होने के बाद विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या घटकर 71 रह गई है। अगर भाजपा के और विधायक पार्टी छोड़ेंगे तो पार्टी विधानसभा में संख्या बल में कमजोर पड़ जाएगी। टीएमसी (TMC) में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि वह भटक गए थे। उधर, भाजपा (BJP) ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी (Leader of the Opposition in the State Assembly Suvendu Adhikari) ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि 213 सीटें जीतने के बावजूद, तृणमूल विपक्षी विधायकों को अपने दल में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल ने दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन (Violation of anti-defection law) किया है।