‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ का नया गाना What Jhumka रिलीज

New song release of film RRKPK: ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ के साथ आलिया भट्ट-रणवीर सिंह एक बार फिर पर्दे पर छाने को तैयार हैं. हाल ही में फिल्म का नया गाना What Jhumka रिलीज हो चुका है. गाना भले ही ‘झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में…’ का मॉडर्न वर्जन है, किन्तु इस पेपी सॉन्ग की वाइब पूरी तरह से फ्रेश है. ‘वॉट झुमका’ एक बेहतरीन डांस सॉन्ग है, जिसमें एक बार फिर आलिया एवं रणवीर की केमिस्ट्री फैंस को क्रेजी कर रही है.

गाने की थीम बहुत कलरफुल और वाब्रेंट है, जो प्रशंसकों के लिए एक विजुअल ट्रीट है. गाने की बीट्स और कैची म्यूजिक आपको थिरकने पर मजबूर कर देगी. गाना सुनकर ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये इस साल का बड़ा डांस नंबर बन सकता है. गाने को लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है, जबकि आलिया भट्ट के लिए ये गाना जोनिता गांधी ने गाया है. ऑरिजनल गाना ‘झुमका गिरा रे’ आशा भोंसले ने गाया था, जो उस वक़्त का सुपरहिट सॉन्ग था.

मगर इसके मॉडर्न वर्जन What Jhumka में भी वो सभी फ्लेवर्स एड किए गए हैं, जो यूथ को कनेक्ट करते हैं. रणबीर-आलिया की फिल्म ‘रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी’ 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इससे पहले आलिया-रणवीर ‘गली बॉय’ में दिखाई दिए थे. अब एक बार फिर दोनों का मैजिक देखने के लिए प्रशंसक बेकरार हैं.