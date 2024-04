करण जौहर ने ‘Student of the Year 3’ पर दिया बड़ा अपडेट, फिल्म नहीं वेब सीरीज होगी

मुंबई। बॉलीवुड अ​भिनेत्री आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) को मनोरंजन इंडस्ट्री में ऑफिशियल एंट्री देने वाली फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ टिकट विंडो पर धमाका कर गई थी। 2012 में रिलीज इस मूवी के हर ओर चर्चे थे।

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ (Student of the Year ) के बाद करण जौहर ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ (Student of the Year 2) लेकर आए। सीक्वल फिल्म की स्टार कास्ट में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ने लीड रोल प्ले किया था। हालांकि, सेकंड पार्ट को उन्होंने डायरेक्ट नहीं, प्रोडूयूस किया था। ‘SOTY 2’ के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा थे। अब फिल्म के तीसरे सीक्वल को लेकर खबरें आ रही हैं।

फिल्म मेकर और डायरेक्टर करण जौहर ने सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (CIFF) में बात करते हुए ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3’ (Student of the Year 3) को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि फिल्म को एक बार फिर एक नया डायरेक्टर मिलेगा। इसी के साथ ये भी बताया कि SOTY 3 को फिल्म नहीं, सीरीज क तरह रिलीज करने की प्लानिंग है।

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3’ (Student of the Year 3) की कास्ट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन काफी वक्त से शनाया कपूर का नाम इसके लिए सामने आ रहा है।

करण जौहर ने कहा कि इस सीरीज को ‘नॉक्टर्नल बर्गर’ फेम रीमा माया डायरेक्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि रीमा माया स्टूडेंट ऑफ द ईयर (Student of the Year ) के डिजिटल वर्जन का डायरेक्शन करेंगी, लेकिन ये उनका तरीका होगा और मेरा नहीं। अगर मैं रीमा माया की दुनिया में एंट्री करूंगा, तो मैं इसे और ज्यादा इल्यूजनल बना दूंगा, जो कि उसके नाम का मतलब है।

शॉर्ट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती हैं रीमा माया?

रीमा माया एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। वह शॉर्ट फिल्में बनाने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने ‘नॉक्टर्नल बर्गर’ फिल्म बनाई थी, जिसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में शॉर्ट फिल्म प्रोग्राम सेक्शन में प्रीमियर किया गया था। उन्होंने नेटफ्लिक्स, रेड बुल और बोट (boAT) जैसे ब्रांड्स के लिए वीडियो भी डायरेक्ट किए हैं।