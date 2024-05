Brian Mccardie Passes Away: लाइन ऑफ ड्यूटी स्टार का 59 साल की उम्र में निधन, बहन सारा ने शेयर की जानकारी

Brian Mccardie Passes Away: ‘वॉटरफॉल बीट’, ‘टुनाइट एट 8:30’ और ‘डॉ फिनेले’ जैसी फिल्मों और टेलीविजन सीरीज से अंतरराष्ट्रीय प्रशंसकों के दिलों में छाप छोड़ने वाले अभिनेता ब्रायन मैककर्डी (Brian Mccardie) का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह श्रृंखला जिसने स्कॉटिश अभिनेता को सबसे अधिक पहचान दिलाई, वह है लाइन ऑफ ड्यूटी.

इस अपराध टेलीविजन श्रृंखला में, ब्रायन ने बॉस टॉमी हंटर की भूमिका निभाई. उनकी बहन सारा ने अपने सोशल नेटवर्क पर स्कॉटिश अभिनेता की मौत के बारे में जानकारी शेयर की और बताया कि उनके भाई की अचानक मौत से परिवार कितना टूट गया था.

ब्रायन मैककर्डी की बहन सारा, जो पेशे से एक अभिनेत्री भी हैं, ने जानकारी साझा की और कहा कि उनके भाई का रविवार को निधन हो गया. इस समय, ‘ड्यूटी’ अभिनेता अपने घर पर थे. बीबीसी स्कॉटलैंड न्यूज़ के साथ जानकारी शेयर करते हुए सारा मैक्कर्डी ने कहा कि अभिनेता की मौत से उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया है.

(1) It is with great sadness that we announce the passing of Brian James McCardie (59), beloved son, brother, uncle and dear friend to so many. Brian passed away suddenly at home on Sunday 28th April. A wonderful and passionate actor on stage and screen, Brian loved his work and pic.twitter.com/1xSLsETNob

— Sarah McCardie (@SarahMcCardie) April 30, 2024