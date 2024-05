नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज से करते हैं नफ़रत , ये बीजेपी वाले अब ख़ुद को भगवान से भी बड़ा समझने लग गये हैं : अरविंद केजरीवाल

जमशेदपुर। इंडिया गठबंधन और JMM के समर्थन में झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित जनसभा संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को जेल में डालकर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है। उन्होंने आदिवासी समाज को ललकारा है कि जो करना है कर लो। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आदिवासी समाज से नफ़रत करते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के ही बड़े नेता नहीं हैं, वो पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें किसी अदालत ने दोषी साबित नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें जेल में डाल दिया। ये नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी है। तो इस बार जब 25 मई और 1 जून को वोट डालने जाओ तो EVM में इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज मोदी जी के कानों में गूंज जाए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे इष्ट देवता राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन वह आदिवासी हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया। ये आदिवासी समाज का कितना बड़ा अपमान है? उन्होंने कहा कि मैं हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली की जनता का संदेश लेकर आया हूं। हम सब उनको प्यार करते हैं (We all love you) कोरोना काल के समय जब दिल्ली में आक्सीजन (Oxygen) की कमी थी, तब हेमंत सोरेन ने दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए झारखंड (Jharkhand ) से आक्सीजन (Oxygen) भेजी थी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झारखंड का बच्चा-बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है और उनके जेल जाने से आप सभी को पीड़ा हो रही है। मेरे भाई हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भाभी कल्पना सोरेन ने कमान संभाली और वह झांसी की रानी बनकर नरेंद्र मोदी को झारखंड से भगाएंगी। नरेंद्र मोदी ने जिस मंशा से मुझे जेल में डाला था, उसी मंशा से हेमंत सोरेन को जेल में डाला। ये सोच रहे थे कि ऐसे ये लोग JMM को तोड़ देंगे और सरकार गिरा देंगे, लेकिन हुआ इसके बिलकुल विपरीत, JMM और भी मजबूत हो गई।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस दुनिया में हम सभी को भगवान राम लाए हैं। बीजेपी (BJP) वाले ये नारा देते हैं कि ये भगवान राम को लाए हैं। हम सभी का वजूद भगवान राम और भगवान जगन्नाथ की वजह से है। इस बार इनके ख़िलाफ़ बटन दबा कर इनका अहंकार तोड़ना है।

उन्होंने कहा कि ये (BJP) अब ख़ुद को भगवान से भी बड़ा समझने लग गये हैं। BJP के सबसे बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) ने कल कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के सबसे बड़े बड़े भक्त हैं। इनके लिए मोदी जी भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हो गये। ये काफ़ी पीड़ादायक बात है। इन्हें जनता सबक़ ज़रूर सिखायेगी।