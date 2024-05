पीएम मोदी ने 10 सालों में किसान और जवान दोनों को ठगा है : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि हरियाणा और पंजाब को काफी संपन्न माना जाता है, लेकिन फिर भी यहां बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अपने 10 साल के काम का कोई लेखा-जोखा नहीं देते, लेकिन कांग्रेस को दिन भर बुरा-भला कहते रहते हैं। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने कामों पर वोट लेने के बजाए कांग्रेस को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की आदत बन गई है।

