जब KRK ने देखी Arjun-Malaika की रोमांटिक तस्वीर, बोले- भाई लौंडे अर्जुन कपूर टाइगर है तू...

नई दिल्ली: अर्जुन कपूर एक बेहतरीन अभिनेता हैं और इन दिनों वह अपनी प्रेमिक यानी मलाइका अरोड़ा के चलते सुर्ख़ियों में हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को अर्जुन कपूर का जन्मदिन था ऐसे में इस मौके पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक सभी ने उन्हें बधाई दी है। इसी क्रम में उनकी प्रेमिका मलाइका अरोड़ा ने दोनों की अनसीन फोटो शेयर की और एक्टर के लिए प्यारा मैसेज भी लिखा था।

आप देख सकते हैं इस तस्वीर में मलाइका ने अर्जुन को हग किया हुआ है। वहीं दोनों के चेहरे पर स्माइल है। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ मलाइका ने कैप्शन में लिखा है, ‘हैप्पी बर्थडे मेरे सनशाइन।’ अब मलाइका और अर्जुन की इस फोटो को देख कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है।

उन्होंने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कुछ ऐसा मैसेज लिखा है कि वह वायरल हो गया। आप देख सकते हैं केआरके ने ट्वीट में लिखा है, ‘भाई लौंडे अर्जुन कपूर टाइगर है तू। गुर्दा है तेरे में। डंके की चोट पर छीन लिया। सैल्यूट है आपको।’ वहीं जब इस मैसेज पर लोग केआरके को ट्रोल करने लगे तो सफाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘अरे आप लोग हमेशा गलत क्यों सोचते हैं? मैं तो एक विलेन 2 को सिद्धार्थ मल्होत्रा से छीनने की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं।’

Dear people, why do you always think wrong? Main Toh #EkVillain2 Ko #SidharthMalhotra Se Cheen Ne Ki Baat Kar Raha Hun! Nothing else!

