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Winter heater rod :  सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए ये हीटर रॉड करें इस्तेमाल, जानें सेफ्टी फीचर्स

ठंड के मौसम में लोग अक्सर पानी गर्म करने के लिए हीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। रॉड मदद से पानी गर्म करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन कई हीटर रॉड में Safety Features ठीक नहीं होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Winter heater rod :  ठंड के मौसम में लोग अक्सर पानी गर्म करने के लिए हीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। रॉड मदद से पानी गर्म करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन कई हीटर रॉड में Safety Features ठीक नहीं होता है। ऐसे में HAVELLS ZELLA हीटर रॉड की पावर 1500 वॉट है। इसमें Copper tube और Hairpin tubular heating element दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसका Heating element पानी गर्मा करने में मदद करता है। इसमें Nickel plating भी दी गई है, जिससे जंग लगने की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।

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इस हीटर रॉड में Shock-proof design और Touch protection cover जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें स्मार्ट स्विच और heating indicator भी मिलता है। इसके अलावा, इसमें Automatic cut-off और Temperature setting का ऑप्शन भी दिया गया है।

सबसे पहले एक मजबूत बाल्टी में जरूरत के हिसाब से पानी भरें। इसके बाद हीटर रॉड को उसके हुक की मदद से बाल्टी में सही तरीके से लगाएं। ध्यान रखें कि हीटिंग एलिमेंट पानी में डूबा हो और प्लग, तार व इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पानी से दूर रहें।

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