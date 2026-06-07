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‘रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ भाजपा से अब तो, हर आस गई टूट…’ अखिलेश ने रसोई गैस महंगा होने पर कसा तंज

LPG Price Hike : ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रविवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 kg) के दाम में 29 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसका असर सीधा आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला है। जिसको लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा है।

By Abhimanyu 
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LPG Price Hike : ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। रविवार को घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 kg) के दाम में 29 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसका असर सीधा आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला है। जिसको लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधा है।

पढ़ें :- घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी, आम आदमी को लगा महंगाई का तगड़ा झटका

अखिलेश यादव ने घरेलू गैस की कीमत बढ़ने की खबर साझा करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, “रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ भाजपा से अब तो, हर आस गई टूट…” बता दें कि तीन महीने में यह दूसरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोत्तरी है। इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। घरेलू LPG के अलावा, रविवार (7 जून, 2026) को कमर्शियल LPG और 5-kg FTL की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इन दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में कई बार हुई बढ़ोतरी के बाद कुल मिलाकर क्रमशः ₹1,345 और ₹323 प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है।

पढ़ें :- ईरान का कुवैत-बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, US ने सभी हमले नाकाम करने का किया दावा

तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब कीमतें बढ़ाई गई हैं क्योंकि सरकारी ईंधन कंपनियां वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जूझ रही हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से घरेलू LPG बिक्री पर हुए नुकसान की सिर्फ़ आंशिक भरपाई ही हो पाई है।

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