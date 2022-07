संसद में अब नहीं बोल सकेंगे जयचंद, भ्रष्ट, पाखंड, जुमलाजीवी और धड़ियाली आंसू जैसे शब्द, विपक्ष ने साधा निशाना

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की लिस्ट तैयार की है। ऐसे शब्दों को ‘असंसदीय अभिव्यक्ति’ की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अब संसद के दोनो सदनों की कार्यवाही में हिस्सा लेने वाले सांसद अब चर्चा के दौरान जयचंद, भ्रष्ट, पाखंड, जुमलाजीवी और धड़ियाली आंसू जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

Baith jaiye. Baith Jaiye. Prem se boliye.

New list of unparliamentary words for LS & RS does not include Sanghi.

Basically govt taken all words used by opposition to describe how BJP destroying India & banned them.

