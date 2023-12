World Clock : रामलला के दरबार में लगेगी वर्ल्ड क्लॉक जो बताएगी 9 देशों का टाइम, लखनऊ के व्यापारी ने ट्रस्ट को सौंपा

यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले एक सब्जी व्यापारी ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी वर्ल्ड क्लॉक (World Clock offered to Ramlala in Ayodhya) तैयार की है, जो एक साथ नौ देशों का समय बताती (World Clock shows time of nine countries) है।