WPL 2023: विमेंस प्रीमियर लीग की आज से होगी शुरूआत, जानिए कब और कहां देख सकेंगे मुकाबले?

WPL 2023:​ विमेंस प्रीमियर लीग की शुरूआत आज से होने जा रही है। इसको लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। इस प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात जाएंट्स के बीच खेला जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग में पांच टीमों के बीच 20 लीग मैच खेले जाने हैं, हर टीम आठ मैच खेलेगी। एलिमिनेटर मैच 24 मार्च को खेला जाएगा, जबकि लीग का फाइनल मैच 26 मार्च को ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। इस लीग के सभी मुकाबले मुंबई के दो स्टेडियम में खेले जाएंगे। 11 मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में और 11 मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। गुजरात जायंट्स की कमान बेथ मूनी के हाथों में है, वहीं मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर के पास है।

ये टीमें ले रहीं हैं विमेंस प्रीमियर लीग में हिस्सा

.रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)

.गुजरात जाएंट्स (GG)

.मुंबई इंडियंस (MI)

.दिल्ली कैपिटल्स (DC)

.यूपी वॉरियर्स (UPW)

विमेंस प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल:

4 मार्च: गुजरात जायंट्स vs मुंबई इंडियंस (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

5 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs दिल्ली कैपिटल्स, (3:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

5 मार्च: यूपी वॉरियर्स vs गुजरात जायंट्स (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

6 मार्च: मुंबई इंडियंस vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

7 मार्च: दिल्ली कैपिटल्स vs यूपी वॉरियर्स (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

8 मार्च: गुजरात जायंट्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

9 मार्च: दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

10 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs यूपी वॉरियर्स (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

11 मार्च: गुजरात जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

12 मार्च: यूपी वॉरियर्स vs मुंबई इंडियंस (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

13 मार्च: दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

14 मार्च: मुंबई इंडियंस vs गुजरात जायंट्स (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

15 मार्च: यूपी वॉरियर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

16 मार्च: दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात जायंट्स (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

18 मार्च: मुंबई इंडियंस vs यूपी वॉरियर्स (3:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

18 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs गुजरात जायंट्स (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

20 मार्च: गुजरात जायंट्स vs यूपी वॉरियर्स (3:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

20 मार्च: मुंबई इंडियंस vs दिल्ली कैपिटल्स (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

21 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs मुंबई इंडियंस (3:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

21 मार्च: यूपी वॉरियर्स vs दिल्ली कैपिटल्स (7:30 PM, ब्रेबोर्न स्टेडियम )

24 मार्च: एलिमिनेटर (7:30 PM, डीवाई पाटिल स्टेडियम )

26 मार्च: फाइनल (7:30 PM, ब्रेबोर्न)