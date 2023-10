Watch: शानदार बल्लेबाजी नहीं, बल्कि इस वजह से विराट कोहली को कोच ने दिया मेडल, ड्रेसिंग रूम में ऐसे मनाया जश्न

Virat Kohli Got Medal: वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 6 विकेट से मात दी। इस मैच में भारत के गेंदबाजों के साथ बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और केएल राहुल (KL Rahul) ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जिसकी बदौलत टीम को जीत मिल पायी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जबकि मैच के बाद कोहली को खास मेडल मिला और उन्होंने इसे दांत से काटकर जश्न भी मनाया।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और टीम के बाकी सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। कोच राहुल द्रविड़ कहते हैं कि हम बेहतरीन फील्डिंग के लिए मेडल देने जा रहे हैं। इसके बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप ने कहा कि यह मेडल बेस्ट फील्डर को दिया जाएगा। श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन फील्डिंग की और 2 कैच भी पकड़े, लेकिन एक खिलाड़ी जो मैदान पर खुद ही अच्छा नहीं करता, बल्कि पूरी टीम का उत्साह बढ़ाता है। ऐसे में यह पुरस्कार विराट कोहली को दिया जाता है।

