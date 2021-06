WTCF: लगातार हो रही बारिश ने भारत-न्यूजीलैंड मुकाबले में डाला खलल

नई दिल्ली। भारत व न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बारिश बड़ी बाधा बन रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक साउथैंप्टन में पूरी रात बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश जारी है।

बीसीसीआइ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि, फाइनल टेस्ट के पहले दिन पहले सेशन का खेल नहीं हो पाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि, पहले दिन का खेल नहीं हो पाए।

Good morning from Southampton. We are just over an hour away from the scheduled start of play but It continues to drizzle here. The match officials are on the field now. ☔ #WTC21 pic.twitter.com/Kl77pJIJLo

— BCCI (@BCCI) June 18, 2021